Eeuwig spits Jan Mulder: 'Jason Lokilo'

De kop boven het nieuwsbericht van een regel of tien trok mijn aandacht: ‘Sterkmaking voor min-16-jarigen is legaal’.

De ogenschijnlijke tegenstrijdigheid in de zin interesseerde me: men moet zich toch altíjd sterk maken voor het lot van de 16-jarige? Legaliteit is het minste dat je van de wetgever mag verwachten.

Wat zou sterkmaking zijn?