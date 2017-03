De mailbox van Arnon Grunberg: 'De ondergang van Nederland'

Beste Geert Wilders,

Toen ik nog bevriend was met de voormalige Nederlandse minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur, en hij nog Kamerlid was, heb ik u zien lopen door het gebouw van de Tweede Kamer, het hart van de Nederlandse democratie. Ach, hartje. Het is maar Nederland. Er liepen twee beveiligers achter u aan.