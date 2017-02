Plastische chirurgie: Dokter De Zeulder pleit voor imperfectie

Dr. Koen De Zeulder «Nee. Die vervolmaakte kandidaten zullen in een zwart gat vallen. Mensen zeuren graag, en een onderkin of een hangbuik zijn daar prima kapstokken voor. Zeg je tegen zo’n lelijk iemand: ‘Ha, je draagt een bril? Beetje bijziend geworden?’, dan is het antwoord: ‘Nee, ik heb nog steeds een arendsblik. Maar die bril leidt de aandacht af van mijn varkensoogjes’. Zo ontstaat een warm, diepmenselijk gesprek. Die kans is na een oogcorrectie verkeken. Een echte topchirurg bouwt wat mankementen in om dat probleem te omzeilen.»

HUMO Waaraan denkt u dan?

De Zeulder «Ik denk daar nooit echt over na, ik laat de inspiratie opkomen tijdens de procedure. Ik doe dat een beetje op het gevoel. Nadat ik de tieten vrolijk hemelwaarts heb gericht en de billen heb verstevigd tot ze aanvoelen als een goed opgepompte winterband, zal ik bijvoorbeeld wat vel laten lebberen aan de bovenarmen, of ik zet één oorschelp een beetje scheef. Dat zijn pittige accentjes waarover nog jarenlang kan worden geklaagd.»