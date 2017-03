Koppensneller Herman Brusselmans: 'Bioscopen boeken slechtste cijfers in 20 jaar'

‘De uitvluchten zijn: de paasvakantie viel te vroeg, de kerstvakantie viel te laat, het was te warm in de zomer, er waren te veel boeiende sportwedstrijden op tv en door de aanslagen van 22 maart en ander onheil blijven de mensen liever thuis. Allemaal dikke zever. De aanslagen van 22 maart maakten de bevolking helemaal niet angstig. Welnee, zo was er op 23 maart een ezelskoers in Waarschoot en daar kwamen 36.000 toeschouwers op af.

Ik was toevallig ook aanwezig omdat een ezel van mij, Rudy, meedeed aan de race, en ik vroeg aan een paar mensen: ‘Zijn jullie niet bang dat hier een zelfmoordterrorist zal opduiken, of een moslim met een kalasjnikov?’ De antwoorden varieerden van ‘Steek een kalasjnikov in je reet’, over ‘Ik ben zelf moslim en ik heb alleen een stiletto bij mij’ tot ‘Fuck de terroristen, mag ik een handtekening van u, meneer Brusselmans?’ Terloops wil ik hier wel vermelden dat Rudy gediskwalificeerd werd, maar dat kwam natuurlijk omdat z’n ruiter, Dikke Fons, hem de verkeerde weg op had gestuurd, en zo kwam de combinatie Rudy-Dikke Fons in plaats van aan de finish in het centrum van Waarschoot terecht, waar Dikke Fons Rudy vastbond aan de deurklink van de kerk en in café De Paljas zeven trappisten ging drinken.