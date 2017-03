'Alle verkiezingen gaan tegenwoordig over zelfbehoud, terwijl jezelf verliezen net het mooiste is wat er bestaat'

Het was even afwachten of het huwelijk tussen de man van de moderne dans en het klassieke balletgezelschap dat in 2014 fusioneerde met Opera Vlaanderen, zou slagen, maar het lijkt te lukken: de oudere abonnees zijn niet gillend weggelopen, en nieuwe toeschouwers – zelfs jonger dan 30 – werden gesignaleerd.

Sidi Larbi Cherkaoui heeft van het bijeenbrengen van schijnbare tegenstellingen en uitersten z’n handelsmerk gemaakt. Net zoals hij zélf de zoon van een Vlaamse moeder en een Marokkaanse vader is – ras-Antwerpenaar met een buitenlands klinkende naam; blank, maar toch vaak anders bekeken en behandeld. Een kaleidoscoop van eigenheden, in een tijd waarin velen zich net verschansen achter één eenduidige identiteit. We spreken Cherkaoui na de eerste kostuumrepetitie van zijn nieuwste voorstelling ‘Requiem’, die volgende week in wereldpremière gaat.