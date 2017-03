Zuhal Demir (N-VA), staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Armoedebestrijding: 'Wij hadden thuis twee regels: geen seks voor het huwelijk, en handen af van konijnen'

'De eerste keer dat ik op die ministersstoel ging zitten, voelde ik me net Alice in Wonderland'

‘Hou je temperament in bedwang.’ Dat was de belangrijkste raad die voorzitter Bart De Wever haar meegaf, toen hij haar bombardeerde tot staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid. De 37-jarige Genkse volgde Elke Sleurs op, de nieuwe Gentse kopvrouw van N-VA, en gooide zich luttele uren na haar eedaflegging in een verkennend robbertje met gelijkekansencentrum Unia. Maar voor we het over gramschap hebben, wil ze eerst wat kwijt over haar geloof.

Zuhal Demir «Ik ben niet opgevoed met de zeven hoofdzonden, of met de begrippen schuld en boete. Leven en laten leven, respect voor jezelf en anderen, dat waren de klemtonen thuis. Alevieten zijn humanisten. Wij geloven niet dat je naar Mekka moet om God te ontdekken. We gaan niet naar de moskee, bidden geen vijf keer per dag en dragen geen hoofddoeken. Eén keer per maand is er een gezamenlijk bezinningsmoment waar een filosoof uitlegt hoe je goed moet leven. Mijn vader nam ons daar weleens mee naartoe, maar voor een aleviet is één keer per maand al veel (lacht).»