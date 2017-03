Begin februari beweerde president Trump tijdens een toespraak voor de National Sheriffs Association, een bijeenkomst van 3.000 Amerikaanse sheriffs, dat het moordcijfer in de VS in 47 jaar nooit hoger is geweest. ‘Echt, nooit hoger.’ In Trumps La La Land zal dat misschien zo zijn, maar in realiteit is het moordcijfer nog nooit zo laag geweest. Niet alleen in de VS, maar in de héle westerse wereld.