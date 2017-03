'Mannen mag je zonder probleem openlijk haten en discrimineren'

Grotendeels onder de radar groeit een beweging van mannen en vrouwen die begrip willen voor een achtergestelde groep in de samenleving. Ze eisen gelijke kansen en een gelijke behandeling omdat die groep nu al zó lang het slachtoffer is van de privileges van dat ene gender dat het voor het zeggen heeft. Kortom: ze komen op voor de man.

Peter Lloyd sloot zich aan toen hij als journalist in Londen een tijdje op de redactie van een tijdschrift met alleen maar vrouwen werkte. Hij was er dagelijks het voorwerp van spot. Langzaamaan werd hem duidelijk dat die neerbuigende houding ook zichtbaar is in de rest van de maatschappij. Met ‘Stand by Your Manhood’ schreef Lloyd een even ludieke als serieuze ‘overlevingsgids voor de moderne man’.