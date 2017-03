Een briesende Michel Preud’homme en een molenwiekende Hein Vanhaezebrouck die fulmineren tegen de ref: het is een vertrouwd beeld in onze competitie. Maar over precies een jaar beslist de wereldvoetbalbond FIFA of ze de videoref introduceert: die kan betwiste fases herbekijken en scheidsrechters bijsturen. Of het zover komt, hangt onder meer van de KU Leuven af, waar het team van professor Werner Helsen een wereldwijd proefproject evalueert.