Een jaar na de fusie met Delhaize: de uitgerangeerde Belgische filialen van Albert Heijn

'Miserie, huilbuien en zenuwinzinkingen op de werkvloer: het maakt de directie niks uit'

Het is de standaardprocedure bij een fusie: de auditeurs van de BMA controleren op welke locaties de winkels van de twee partners gelegen zijn, onderzoeken de omzetcijfers en praten met de concurrenten. Hun conclusie: de combinatie Delhaize-Ahold is in sommige regio’s ‘te dominant’. Binnen die regio’s moesten beide merken dus beslissen welk warenhuis in de verkoop werd gezet. Delhaize koos vijf franchisezaken: twee in Lille en Berendrecht (AD Delhaize) en drie in Antwerpen en Gent (Proxy). Albert Heijn koos acht supermarkten in Antwerpen, Lokeren, Turnhout, Gent, Leuven, Oudenaarde en Boortmeerbeek.

Danny werkte tot januari in de Albert Heijn van Turnhout. Dat zijn filiaal te koop werd gezet, kwam een Nederlandse directeur bekendmaken: ‘Hij gaf ons allemaal een hand en vertelde dat de BMA beslist had dat onze winkel verkocht moest worden. Wat gelogen was, want Ahold heeft zélf die acht winkels gekozen.’ Ook Nancy (fictieve naam) kreeg te horen dat haar filiaal te koop stond: ‘Die grote baas was tegenover ons één en al bekommernis. Dat de fusie deftig zou verlopen, dat alles hetzelfde zou blijven, en dat we ons geen zorgen moesten maken.’