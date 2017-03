Een mens van goede wil: Peter Engelen helpt padden oversteken

Volgens schattingen van Natuurpunt sneuvelen op Vlaamse wegen jaarlijks tienduizenden amfibieën onder de wielen van voorbijrazende auto’s. Driekwart van de anonieme verkeersslachtoffers zijn gewone padden, een kleine 20 procent zijn bruine kikkers. Ook zeldzamere dieren, zoals de kamsalamander en de heikikker, worden door het verkeer uitgedund. Deze massaslachting bereikt een hoogtepunt tijdens de jaarlijkse paddentrek, die nu in volle gang is. Sinds 2000 werden in Vlaanderen al meer dan 2,2 miljoen amfibieën geholpen bij het veilig oversteken van autowegen.

Peter Engelen is marketeer bij een producent van designradiatoren. Amfibieën en reptielen zijn een passie. ‘Ik ben er in 2001 mee begonnen,’ zegt hij. ‘Ik woon op 500 meter van een drukke baan. Aan de ene kant ligt een uitgestrekt bosgebied, ideaal om te overwinteren. Aan de andere kant liggen de grindplassen waar ze zich voortplanten. Een slagveld dus, zeker als je bedenkt dat de paddentrek iedere dag rond 19 uur op gang komt, in volle avondspits. Zonder onze tussenkomst loopt de oversteek voor 70 procent van de amfibieën fataal af. Een pad doet over een baan van twee rijstroken makkelijk tien minuten. Ze kunnen wel een meter ver springen, maar na iedere sprong blijven ze een poosje uitrusten. Mannetjes hebben bovendien de neiging om in het midden van de weg te blijven zitten, dat is namelijk een ideale plek om vrouwtjes te spotten. Zoals mannen op een terrasje, maar dan veel gevaarlijker.’

HUMO Hoe gaat zo’n overzetactie in zijn werk?