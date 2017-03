'Je loopt in Brussel meer risico voortijdig aan je eind te komen door fijn stof dan door een terroristische aanslag'

Het zijn de overgrootouders van Philippe Van Parijs die in Brussel kwamen wonen, een grootvader zat in de Molenbeekse gemeentepolitiek. Ook nadat het door een Amerikaanse president tot hellhole is uitgeroepen, en door nogal wat commentatoren als een bestuurlijk wangedrocht verketterd wordt, blijft Van Parijs’ liefde voor de hoofdstad groot.

HUMO Voor mij is Brussel altijd een verhaal van ‘wel willen, maar niet kunnen’. Je kunt voor of tegen de voetgangerszone aan de Beurs zijn, maar je voert ze in of je doet het niet. Nu blijft het een verkeersknoop met lelijke bloembakken en een paar dranghekken. Daar is toch niemand blij mee?