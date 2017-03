De computer als auteur: 'Ook creatieve jobs komen in het gedrang door de automatisering'

Bollen heeft een algoritme geprogrammeerd dat op het internet lukraak woorden opspoort en aaneenrijgt. Uiteindelijk moet dat een coherent, leesbaar verhaal opleveren. Zijn vorderingen zijn al een paar weken in realtime te volgen op monkeychronicles.com.

Dirk Bollen «Ik heb me laten inspireren door het infinite monkey theorem, een wiskundige stelling van ruim honderd jaar oud over een metaforische aap die oneindig lang op een schrijfmachine hamert. Dat zou veel onleesbare nonsens opleveren, maar als de aap lang genoeg blijft typen, zullen ook samenhangende combinaties van letters, woorden en zinnen uit de typemachine rollen. Het is wiskundig zeker dat hij uiteindelijk zelfs het oeuvre van Shakespeare zal produceren, of om het even welke tekst die ooit geschreven is. En ook – dat vind ík interessant – alle boeken die nog geschreven moeten worden.