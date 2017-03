Joke Emmers, Joost Vandecasteele en Eva Daeleman zwaaien 'Girls' uit

Het voelt aan als het einde van een tijdperk: na zes seizoenen draagt Lena Dunham haar geesteskind, de serie ‘Girls’, ten grave. Zes jaar lang zagen we Dunhams alter ego Hannah Horvath en haar vriendinnen Shoshanna, Marnie en Jessa door New York vallen, opstaan en in bed duiken voor alweer een rondje seriële monogamie. Ze vormden een verfrissende verschijning, zeker na het gestruikel op naaldhakken van ‘Sex and the City’. Een waardig afscheid is op z’n plaats, met een elegie in drie stemmen.