Barber Shop

Canvas – 1 maart – 108.633 kijkers

Uit ‘Barber Shop’, na ‘Gas Station’ alweer een bijzondere documentaireserie van Luc Vrydaghs, kan ik opmaken dat een betere wereld vast nog wel een poosje op zich zal laten wachten – ik zou er, rekening houdend met de gemiddelde levensverwachting alhier, zelfs niet meer op rekenen.

In ‘Barber Shop’ is Luc Vrydaghs schijnbaar ongemerkt en in ieder geval veelziend aanwezig in barbierszaken en kapsalons, ontmoetingsplaatsen – of zijn het schuiloorden? – die zich in het oog van de storm lijken te bevinden. In deze serie zijn het plekken van betrekkelijke rust en vrede in een omgeving waar altijd wel narigheid in de lucht hangt, om nog maar te zwijgen van het aloude tweespan dood en verdoemenis.