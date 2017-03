Of ze misschien van plaats wil wisselen, vraag ik Annemie Struyf wanneer de voorjaarszon haar plots in de ogen valt. Ze kijkt me haast verwonderd aan. Waarom zou ze dát willen doen? Liever tilt ze haar kin wat hoger om de warme zegen uit de hemel ten volle te ontvangen. Ongetwijfeld was ze ontelbare keren in dezelfde pose te betrappen tijdens de opnames van ‘La vie en rose’, haar gloednieuwe programma over Vlamingen die in Frankrijk een zonniger leven proberen op te bouwen.