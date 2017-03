Televisieseries in het Trump-tijdperk: 'Als we nog maar een tiende van de fratsen van Trump zouden verzinnen, werden we ontslagen'

'Als we nog maar een tiende van de fratsen van Trump zouden verzinnen, werden we ontslagen'

☆ HOMELAND (2011) ☆

‘Homeland’ heeft de tijdgeest altijd al stevig op de staart getrapt, met verhalen over aanslagen en geheime diensten die elkaar voor de voeten lopen. De serie wist de actualiteit af en toe zelfs een paar stappen voor te blijven: in het vijfde seizoen, dat van eind 2015 dateert, ontdekt Carrie Mathison bijvoorbeeld plannen om een terroristische aanslag te plegen in de stad waar ze naar verhuisd is – Berlijn. Maar in het zesde seizoen, dat in januari van start ging in de VS en nu op NPO loopt, heeft men toch een steekje laten vallen: het verhaal speelt zich af in de periode tussen de presidentsverkiezingen en de eedaflegging, en de schrijvers waren er zo zeker van dat Hillary Clinton afgelopen november zou winnen dat ze van hun president elect een vrouw hebben gemaakt. ‘Mijn eerste reactie na Trumps overwinning was: o God, we zijn irrelevant geworden’, aldus schrijver Alex Gansa in ‘The Hollywood Reporter’. Gelukkig heeft hun glazen bol de schrijvers niet volledig in de steek gelaten: Carrie Mathison woont in het zesde seizoen opnieuw in de VS en werkt er als advocate van Amerikaanse moslims, die het steeds harder te verduren krijgen in hun thuisland.