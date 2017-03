''De mol' heeft ons dichter bij elkaar gebracht, zeker weten'

Nemen voor ons plaats: Carine (de vrouw van Hans), Margo (de vriendin van Davey), Sofie (de vrouw van Robin), Jo (de man van Annelies), Maxim (de broer van Eline), en Linda (de moeder van Sam). U zag hen in de voorbije aflevering naar Zuid-Afrika afzakken om daar de nodige morele steun aan de kandidaten te geven, maar ook zij weten tot op heden niet wie de mol is – en ze mogen daar, willen ze geen lijfstraf ondergaan, onder geen beding hardop over speculeren. Ook wie er heeft gewonnen, weten ze niet. En toch: één van hen heeft dus een naaste die een pak rijker is geworden daar in Zuid-Afrika, en één van hen heeft banden met de meest gezochte saboteur van het voorjaar.

HUMO Hadden jullie in de plaats van de deelnemers willen zijn?