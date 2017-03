Er zijn dingen die ik nooit zal begrijpen. De leer van de erfzonde. Ideologische atheïsten. De theorie van de oerknal. Mensen die The Beatles maar niks vinden. Maar zo heeft iedereen wel iets waarbij elk begrip tekortschiet. Oudere Beatles-fanaten snappen bijvoorbeeld helemaal niks van iemand als Yoko Ono. Deze religieuze volgelingen van de Fab Four verketteren haar meestal met het fanatisme van een wereldwijde Sgt. Pepper’s Salafisten Club. Wel, zij mogen zich nu massaal in hun koffie verslikken, want de beste soloplaten van een ex-Beatle zijn gemaakt door mevrouw Lennon, de enige echte Zesde Beatle. In de eerste jaren na hun split deden John, Paul, George en Ringo hun uiterste best om briljant uit de hoek te komen, maar Yoko overtrof hen allemaal. Deze bijzondere dame bracht in die periode namelijk drie fascinerende topplaten uit: ‘Fly’, ‘Approximately Infinite Universe’ en ‘Feeling the Space’, waarvan de tweede mijn lichte voorkeur krijgt. Ongewone Ono – goede totemnaam! – behekst ons hierop in afwisselende gedaantes, van exotische rock chick (‘Death of Samantha’) tot manische sprookjesprinses (‘Waiting for the Sunrise’) en psychotische proto-Blondie (‘Kite Song’). Alvast geen bende vrouwen waarbij men zich snel gaat vervelen. Ene Joel Nohnn, die al deze opnames voorzag van gitaar en backing vocals, zou dit weleens kunnen beamen. Lijkt die naam trouwens niet verdacht veel op een anagram? En is het niet vreemd dat niemand de geweldige platen van Ono nog kent? Mysterieus allemaal, maar het zal mevrouw waarschijnlijk worst wezen, zoals ze op haar 84ste nog muziek staat te maken met leden van Sonic Youth. She’s so heavy.

