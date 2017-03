'Lou Reed en Patti Smith bleken gewoon twee heel lieve mensen te zijn'

Conor Oberst doet niets op de gebruikelijke manier, en ook de aanloop naar ‘Salutations’ is er één met een eigenaardig omweggetje. De plaat is immers een herwerking van ‘Ruminations’ uit oktober, alleen heeft de man achter Bright Eyes de sobere, akoestische songs van toen – samen met zeven nieuwe nummers - opnieuw opgenomen met drumveteraan Jim Keltner en een lange lijst gastmuzikanten, onder wie Jim James van My Morning Jacket, M. Ward en Gillian Welch. Het resultaat is wellicht zijn beste soloplaat sinds 2008.

Het is een dubbele comeback na een paar moeilijke jaren. In 2013 kreeg Oberst te maken met een vrouwelijke stalker die hem vals beschuldigde van verkrachting. De singer-songwriter ging door een hel, tot de dame in kwestie zeven maanden na de aanklacht haar verontschuldigingen aanbood. Het gevolg was wel dat ‘Upside Down Mountain’ uit 2014 voor geen meter verkocht, omdat ‘ik door een deel van het publiek al schuldig werd bevonden voordat er maar iets was bewezen’, aldus de zanger. In oktober 2015 kreeg hij nog een tweede tik te verwerken. Tijdens een tournee met zijn band Desaparecidos moest hij naar het ziekenhuis. ‘Er was eerst sprake van vroege dementie, maar uiteindelijk bleek er een cyste in mijn hoofd te zitten. Gelukkig goedaardig. Ze zit er wellicht al mijn hele leven.’