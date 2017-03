Lepeltje-lepeltje met Spoon

'Wij zijn geen overjaarse rockers die elkaar zitten af te trekken'

En zo voegt ‘de meest consistente band uit de indierock’ op 17 maart alweer een parel toe aan z’n rijkelijk gevulde kroon; nog even en ze krijgen het ding geeneens meer op hun hoofd gehesen. In het Brusselse hotel The Dominican zitten stichtende leden Britt Daniel (de zanger en songschrijver) en Jim Eno (de drummer) loom te genieten van een jetlag.

Britt Daniel «Sorry, ik begin het te voelen: ik wist net even niet meer in welke stad we waren.»