'Alle artiesten van deze tijd zijn wandelende reclames'

Ze begonnen allemaal samen, de Britse nu folkies: zo’n tien jaar geleden organiseerde het piepjonge Mumford & Sons wekelijks een open mic-avond in de Londense pub Bosun’s Locker. Ene Jay Jay Pistolet (Justin Hayward-Young, frontman van The Vaccines) trad er vaak op, alsook Laura Marling, een frêle blonde 16-jarige met een glasheldere stem en de doorrookte wijsheid van een Joni Mitchell. Marling had toen relaties met de frontmannen van Noah & The Whale en Mumford & Sons (niet tegelijkertijd!), maar hoe meer die laatste groep de voorbije jaren een imperium werd, hoe verder Marling afdreef van mainstream succes. Toen ze een paar jaar terug haar gelauwerde ‘Once I Was An Eagle’ schreef, moest ze bijklussen in een restaurant om rond te komen.

Al is dat laatste ook weer relatief: haar upperclass Oxbridge-accent heeft Marling van haar adellijke familie: Marlings vader is de 5th Baronet in de lijn Marling baronets of Stanley Park and Sedbury Park. De leuze uit het Marling-wapenschild, ‘Nulli praeda sumus’ (‘Wij zijn niemands prooi’), heeft ze op haar lichaam laten tatoeëren, en ook haar zesde, zeer mooie en onmiddellijk in huis te halen plaat draagt een Latijnse titel: ‘Semper Femina’.