Naema Tahir: 'Blind getrouwd'

Het gaat volgens oosterlingen in het huwelijk om objectieve compatibiliteiten, zoals opleiding, karakter en achtergrond. Juist omdat dergelijke objectieve compatibiliteiten centraal staan, is het gewenst dat de partnerkeuze niet aan het individu zelf wordt overgelaten maar dat de hele familie zich ermee bemoeit. Zo wordt het makkelijker om ‘de juiste’ te vinden. Velen weten en zien meer dan één. Zo wordt er een rationele, verstandige keuze gemaakt. Liefde en lust – die beide verblinden – spelen geen rol. Zoiets heet een gearrangeerd huwelijk.

Wat in dergelijke huwelijken ook meespeelt, is dat het bondgenootschappen zijn tussen families. Het huwelijk is de belangrijkste manier om het netwerk, waarop een individu voor altijd kan terugvallen, te vergroten en te verstevigen. Iedereen die door het huwelijk van familieleden is verbonden, is moreel verplicht elkaar te helpen. En dat gebeurt doorgaans ook.

Westerlingen vinden een gearrangeerd huwelijk raar. Maar het gearrangeerde huwelijk komt voor van Japan tot Turkije, van de Arabische wereld tot het Indiase subcontinent. In een groot deel van de wereld is het de norm, al met al voor misschien wel twee miljard mensen of meer. En ook bij migranten-families in het Westen, en dus ook in ons eigen kikkerland, worden huwelijken gearrangeerd.