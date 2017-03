Eeuwig spits Jan Mulder: 'Ives Serneels'

Het Nieuwsblad, 1 maart in het jaar 2017. De kop boven het interview met Ives Serneels, coach van het Belgische vrouwenvoetbalteam dat zich heeft gekwalificeerd voor het EK deze zomer in Nederland, trekt mijn aandacht: ‘Thuiskomen en zeggen dat je twintig vrouwen gaat trainen: dat lag gevoelig.’

Na passages bij mannenploegen Dessel en Berchem Sport werd Serneels in 2010 hoofdtrainer van de Lierse vrouwen. Helemaal onbekend met de riskante onderneming die een mannelijke trainer van een vrouwenteam is, was hij dus niet. Ives Serneels over zijn contract met Lierse: ‘Ik ga daar open over zijn, het was aanvankelijk niet mijn droomjob. En in het begin lag het ook gevoelig bij mijn vrouw. Je komt thuis en zegt plots dat je twintig vrouwen gaat trainen. Logisch dat je daar even over moet praten. Als zij zou zeggen dat ze plots een mannenploeg in het basketbal wil coachen, zou ik ook even denken van: Allee? Gelukkig hebben we een oplossing gevonden: mijn vrouw werd gewoon afgevaardigde van de ploeg, zo waren we in het weekend ook vaker bij elkaar.’

Het Nieuwsblad: ‘Serneels is een babbelaar. Hij hoort zijn speelsters twee tot drie keer per week, plant op elke stage gesprekjes in.’