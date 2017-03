Dokter De Zeulder duidt de verkiezingen bij onze noorderburen

Volgende week mogen de Nederlanders naar de stembus, en de uitslag valt minder dan ooit te voorspellen. Geert Wilders loopt in de peilingen wat achter op premier Mark Rutte, maar met een paar rake tweets is dat gat zo dichtgereden. Aan de linkerkant hangen de socialisten in de touwen, maar daar heb je ook Jesse Klaver, de jonge voorman van GroenLinks, die zo vlot is dat je er draaierig van wordt. In het centrum heb je dan nog D66 en het christelijke CDA... Ach, waarom halen we er geen kenner bij om het even uit te leggen?

HUMO Dokter De Zeulder, wie zal de Nederlandse verkiezingen winnen?

Dr. Koen De Zeulder «Een buitenstaander! Er nemen achtentwintig partijen deel, de gevestigde partijen hebben dus elk maar één kans op de achtentwintig om de verkiezingen te winnen. En er zitten een paar sterke nieuwkomers tussen.»