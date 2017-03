Koppensneller Herman Brusselmans: 'Onze jongens zijn te dik'

'Zelf val ik redelijk veel af door geregelde seks'

‘Het leger wil drie dingen doen om onze soldaten te laten afvallen. Ten eerste, hen geen eten geven, ten tweede, hen iedere dag 200 kilometer laten lopen, ten derde, hen verplichten om vijf keer per nacht seks te hebben. Polemologen stellen desomtrent vragen, bijvoorbeeld: val je van veel seks af? Ik ben dan wel geen soldaat in het Belgische leger meer, maar zelf val ik redelijk veel af door geregelde seks. Die voer ik uit met m’n vaste vriendin Lena. Dat gaat ongeveer aldus: Lena belt aan, ik doe open, ze komt binnen, we doen onze kleren uit en twee en een half uur later trekken we, zij het met tegenzin, onze kleren weer aan.