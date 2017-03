130 worden in 20 tips: do's-and-don'ts van wieg tot pensioen

'Een 25-jarige met een diploma hoger onderwijs leeft gemiddeld acht jaar langer dan een leeftijdgenoot zónder diploma. Dat is hetzelfde verschil als tussen een roker en een niet-roker'

1. Plan uw geboorte

U hebt er zelf geen vat op, maar het is toch leuk om weten: hoe gezond u bent, hangt om te beginnen af van het seizoen waarin u bent geboren. Of nog specifieker: van de tijd van het jaar dat u in de buik van uw moeder zat.

Johan Flamaing (geriater-infectioloog UZ Leuven) «Vrouwen die zwanger zijn in de lente, op het ogenblik dat er veel voedsel ter beschikking is, zetten gezondere baby’s op de wereld dan vrouwen die zwanger zijn in de winter, wanneer er minder voedsel voorhanden is. Dat principe geldt ook voor welvarende regio’s, waar er nochtans het hele jaar door meer dan genoeg voedsel is. Het is iets evolutionairs, dat teruggaat op de tijd dat de mens voor z’n voedsel nog van de seizoenen afhing.»