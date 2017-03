'We moeten dringend de ogen openen: het lijkt me niet onmogelijk dat er binnenkort weer oorlog is in Europa'

– Meneer Kohl, u wilde graag afspreken in dit wegrestaurant in de buurt van Eisenach. Waarom?

Walter Kohl «Dit is de voormalige grens tussen de DDR en de Bondsrepubliek. Herleshausen heette de grensovergang. Het is een heel symbolische plek voor mij. Ik kwam hier vroeger als kind met mijn ouders langs als we naar Leipzig of Erfurt reisden. Nu ligt het op mijn weg naar klanten in Thüringen of Sachsen. Samen met mijn vrouw heb ik een Duits-Koreaans toeleveringsbedrijf voor de auto-industrie, we zijn gespecialiseerd in transformatietechniek. Onze klanten zijn Duitse autobouwers, bijvoorbeeld in München en Wolfsburg, en hun toeleveranciers. Hier in dit wegrestaurant heb ik al ongelofelijke gesprekken gevoerd. (Wijst naar het raam) Ziet u daar de oude grenswachttoren? Die toont aan hoe blij we mogen zijn dat Duitsland en Europa één geworden zijn. En wat er op dit moment op het spel staat.»