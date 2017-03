'Iemand die zijn schulden niet onmiddellijk kan betalen, kun je eindeloos uitmelken'

Er is iets grondig mis met haar huisje, ziet Gerda* (53) op een avond in 2014, als ze thuiskomt na een dag poetsen: het is leeg. In opdracht van een gerechtsdeurwaarder is een verhuisfirma alle meubels komen ophalen. Op de vloer: de inhoud van haar lades en kasten.

Gerda «Ik stond te trillen op mijn benen, en begon te huilen – één lange stroom van tranen die ik maar niet kon stoppen. Later die avond heb ik mijn man, met wie ik toen nog niet lang samen was, voorgesteld om samen een doosje slaappillen te nemen, en dat weg te slikken met een goede fles whisky. Dan hoefden we de volgende dag niet meer wakker te worden. Ik ben blij dat hij dat idee toen uit mijn hoofd heeft kunnen praten.»

Gerda krijgt een cynisch voorstel: als ze niet wil dat haar inboedel openbaar verkocht wordt, moet ze hem zélf terugkopen.

Gerda «Ik ben toen bij de bomma gaan aankloppen. Van haar kreeg ik het geld waarmee ik mijn eigen spullen kon terugkopen, en de verhuisfirma en de slotenmaker kon betalen.»

Het is het dieptepunt van een trieste saga: Gerda kent sinds enige tijd alle gerechtsdeurwaarders uit het Antwerpse bij naam. Haar problemen zijn begonnen bij een grote belastingschuld.

Gerda «Ik heb mijn hele leven met veel enthousiasme gepoetst. Daar verdiende ik geen miljoenen mee, en als alleenstaande moeder had ik het sowieso niet breed. Maar het lukte: ik heb niet veel nodig om gelukkig te zijn.

»In 2011 besloot ik om zelfstandige in bijberoep te worden. Ik bleef poetsen, maar na mijn uren runde ik een kleine wasserij. Ik had vooral klanten in de horeca: ik heb honderden keukenhanddoeken, koksvesten en kostuums gewassen, gestreken en gesteven. Ondertussen had ik niet door dat ik mijn financieel doodvonnis getekend had. Ik doe alles nogal impulsief, zie je, en in dit geval had ik er niet bij stilgestaan dat de fiscus mijn wasserijtje als een volwaardig tweede inkomen zou zien, en het navenant zou belasten. En dat je als zelfstandige maar beter je administratie goed opvolgt. (Laconiek) Dat begreep ik wél toen er een aanslag van 32.000 euro in de bus viel.

»Mijn wasserijtje had een jaar lang uitstekend gedraaid, maar toen begonnen de zaken slechter en slechter te lopen. De crisis in de horeca sloeg toe: twee klanten gingen failliet, anderen betaalden niet of te laat. En uiteindelijk ging mijn zaak ook op de fles.

»Ik stond er op dat moment alleen voor, en kreeg het niet meer gebolwerkt: er was die immense belastingschuld die ik moest afbetalen, waardoor andere facturen bleven liggen. Het ziekenfonds, de zorgkas, de provinciebelasting, de RSZ, de btw: de facturen stapelden zich op. En intussen had ik alleen nog de inkomsten van mijn poetswerk. Ik raakte in paniek, en keek weg van de problemen. Brieven en aanmaningen deed ik niet meer open. Dom, ik weet het, maar het is een bizar psychologisch mechanisme dat op zo’n moment in werking treedt: je maakt jezelf wijs dat de schuldenberg zal verdwijnen als je maar lang genoeg je ogen dichtknijpt.»

'Elke maand voerde ik dezelfde strijd: proberen om eten op tafel te krijgen, en met de rest van het geld schulden afbetalen. Voor iets anders was er geen ruimte'

Na verloop van tijd wordt de deur van Gerda een hotspot voor gerechtsdeurwaarders.

Gerda «Op den duur reed ik eerst voorbij mijn huis, om vanuit m’n ooghoeken te checken of er een plakkerke op de deur hing – het teken dat er een deurwaarder binnen was geweest om de inboedel op te schrijven. Ik heb zó vaak het beruchte gele papier gekregen waarop de openbare verkoop van m’n bezittingen werd aangekondigd. Het was telkens hetzelfde stramien: als ik niet vóór een bepaald uur betaalde, zouden ze alles komen ophalen. Vervolgens begon ik paniekerig rond te bellen naar familieleden, smekend of ik nog iets kon lenen.