'Bij slapen kan je net veel verkeerd doen door té hard je best te doen'

In het boek en e-learningprogramma ‘Start to Sleep’ bundelt Annelies Smolders meer dan twintig jaar ervaring in cognitieve gedragstherapie, gecombineerd met ACT of Acceptance and Commitment Therapy. Een slaapstoornis zit immers maar al te vaak tussen onze oren.

HUMO Het uitgangspunt van ‘Start to Sleep’ is dat slechte slapers zichzelf vaak, onbewust, foute bedgewoontes hebben aangeleerd.

Annelies Smolders «Precies. Slaap is een vorm van gedrag, en hoe je je moet gedragen, kun je leren. Ironisch genoeg kun je bij slaapgedrag net veel verkeerd doen door té hard je best te doen. Die flinke houding is er bij veel mensen van jongs af aan ingepompt: ‘Doe maar goed je best, dan volgt de rest vanzelf wel.’ Op professioneel vlak boek je zo inderdaad vaak succes, maar op slaapgebied kan het net contraproductief werken.

»Kijk, iedereen slaapt weleens een paar nachten na elkaar slecht. In dat geval spreken we van een acuut slaapprobleem. Zo’n acuut probleem kan chronisch worden als mensen hun slaapgebrek te hard willen compenseren: ze blijven ’s ochtends langer in bed liggen, gaan overdag een dutje doen of drinken sloten koffie om toch maar wakker te blijven. Terwijl dat soort lapmiddeltjes net een chronisch slaapgebrek kunnen uitlokken. Bovendien hebben mensen vaak totaal verkeerde ideeën over goed en slecht slaapgedrag.»