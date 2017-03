'Alle soorten mensen mogen gezien worden'

Tom Borremans «Veel mensen denken dat er maar één soort mens bestaat, maar dat is niet zo. Er zijn zelfs enorm veel subcategorieën binnen de menselijke species te onderscheiden. En wat nog straffer is: de meeste van die subcategorieën lopen gewoon rond op straat! Het is dus zeer waarschijnlijk dat je zo’n specifiek mensentype al eens hebt gezien, maar niet bewust hebt waargenomen. In ‘De People Spotters Guide’ illustreren we al die subcategorieën met foto’s en een gedetailleerde uitleg, zodat mensen ze voortaan niet meer zomaar voorbijlopen.»

HUMO Na het vogelspotten en wolkenspotten willen jullie nu dus het mensenspotten tot een nationale sport verheffen?