'Ik héb het geprobeerd, een beetje hypocriet zijn, maar ik weet niet hoe het moet'

Het is maandagavond 6 maart, de laatste avond van Anthony Vanden Borre op Belgische bodem. Hij is te gast in ‘La Tribune’, de Franstalige tegenhanger van ‘Extra Time’. ‘Weet je hoelang ze hebben moeten aandringen? Dértien jaar.’ Vanden Borre houdt niet van veel aandacht. De uitzending trekt zich op gang en omdat Anthony pas het laatste halfuur wordt geïnterviewd, sluiten we ons op in een piepkleine kleedkamer met maar twee stoelen – beetje sneu voor de vier vrienden die hem vergezellen, maar ze blijven een uur lang zonder morren rechtstaan.

Anthony Vanden Borre «Mijn carrière is geslaagd. Mazembe stelt al het voorgaande in de schaduw. Besef jij wel wat die club betekent? Mazembe is groter dan veel clubs in Europa, de druk is er groter dan bij Anderlecht. Je speelt er niet zomaar voor een club, maar voor een heel volk.»

HUMO De voorzitter is Moïse Katumbi, de voormalige gouverneur van Katanga, Congo’s rijkste provincie, en een politieke tegenstander van president Kabila. Misschien is je transfer wel een pr-stunt in de aanloop naar de verkiezingen van 2018.

Vanden Borre «Nee, nee! Met politiek hou ik me niet bezig. Moïse Katumbi zat al in het voetbal voor hij in de politiek ging. Ik praat alleen maar over voetbal met hem. Van de politieke situatie in Congo weet ik niets. Het interesseert me niet, zoals ook de politiek in België me niet interesseert. Ik ben maar een voetballer die probeert de mensen een beetje geluk te brengen, c’est tout.»

HUMO Weet je wat je daar mag verwachten?

Vanden Borre «Zéér goed. Natuurlijk is er armoede, maar die heb je ook in België. Trouwens, wat is armoede? In Congo hebben de mensen niet veel nodig om gelukkig te zijn: ze leven met hun hart. In Europa leef je met 200 per uur en neem je niet eens de tijd om te lachen. Mensen maken zich druk over niemendalletjes. Zelfs op restaurant moet het vooruitgaan. In Afrika is er tijd. De mensen zijn er cool, op hun gemak. Het zijn twee verschillende werelden.»

HUMO Je bent geboren in Congo en je kwam naar België toen je 5 jaar was. Waarom ben je nooit eerder teruggekeerd?

Vanden Borre «Congo is Spanje of Marokko niet, waar je zomaar even naartoe vliegt. Mensen geven zich daar weinig rekenschap van. Het is niet dat ik niet wilde: ik heb er áltijd naar willen terugkeren. Het is alleen nooit mogelijk geweest.