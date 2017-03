Milaan-Sanremo: John Degenkolb, de prins van de Poggio

'Geen enkele miljardair weet hoe het is om te winnen. Dat gevoel is niet te koop'

Wij denken dat de hele wereld over onze schouder heeft meegekeken naar de Vlaamse seizoensopener Omloop Het Nieuwsblad, dat het volledige peloton de dag nadien met een ei in de broek in Kuurne-Brussel-Kuurne is gestart, maar dat is niet zo: het gros van de toprenners haalt achteloos de schouders op bij dat gestoemp en gewriemel in de Vlaamse velden. ‘Milaan-Sanremo,’ zegt John Degenkolb, ‘dát is de ware kick-off van het seizoen. ’s Ochtends hangt er al een speciale sfeer. De beste renners van het peloton staan aan de start, ze zijn nerveus, een beetje bang ook.’

Daar kijkt de hele wereld wél mee. Sanremo opent de dans. Wie wint op de Via Roma krijgt een hoorntje met drie bollen stracciatella en is binnen voor de rest van het voorjaar. Dat beseft John Degenkolb. Sanremo is het eerste monument dat hij won, in 2015. In een meesterlijke sprint hield de Duitser Alexander Kristoff, Michael Matthews en Peter Sagan af.