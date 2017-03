Hoe de Turkse antiwesterse organisatie Milli Görüs nu ook het salafisme verspreidt vanuit Grimbergen

De commotie heeft te maken met een pand aan de Grimbergsesteenweg waar een opvallend groot Turks cultuurcentrum is gepland. Het is geen lokaal initiatief. Het pand werd wel gekocht door de lokale Turkse vzw Hicret, maar de financiering, bouw en uitbating van het nieuwe en dure cultuurcentrum is in handen van een vzw uit Brussel: de Communauté Musulmane de Belgique (CMB). En wat die willen met het gebouw is niet duidelijk.

'Aan de Grimbergsesteenweg in Grimbergen is een groot Turks cultureel centrum gepland, maar het schepencollege heeft geen idee wat daar precies zal gebeuren'

‘Niemand in Grimbergen lijkt te weten wie er achter die vzw zit,’ zegt Eddie Boelens, de Groen-schepen van Leefmilieu van de gemeente Grimbergen. ‘Ook de rechtse oppositie niet. Die grijpt deze zaak wel aan om de bevolking op te zetten, met racistische motieven. Persoonlijk dacht ik dat het misschien wel de Diyanet kon zijn, het Turkse ministerie van Religie dat overal in Europa de Turkse diaspora onder controle houdt. En dat is geen goed nieuws, want dan krijgt de Turkse potentaat Erdogan hier een poot in huis. En ik denk niet dat we dat willen.’

HUMO Weet men wat die vzw van plan is met het pand?

Eddie Boelens «Ook daar heeft het schepencollege van Grimbergen geen enkel idee van. Het is allemaal zeer onduidelijk. De initiatiefnemers vertellen ons niet veel.»

HUMO Is het echt een cultureel centrum? Of plant men een moskee, koranstudie, lessen Arabisch?

Boelens «Zelfs dat weten we niet.»