Een mens van goede wil: componiste Lotte Sterk zet dromen op muziek

'Een gevlucht kind wil hetzelfde als een kind van hier'

Lotte Sterk (26) is bezeten door muziek: ze componeert en werkt als talentscout bij een muziekagentschap. Via Stichting De Vrolijkheid maakte ze in een opvangcentrum in Almere kennis met de 10-jarige Afghaanse vluchtelingenkinderen Fateme en Fayaz. ‘De Vrolijkheid organiseert kunstzinnige activiteiten voor kinderen in asielzoekerscentra,’ zegt Lotte. Zij luisterde naar de dromen en verwachtingen van de kinderen in Almere. ‘Zo is het Fatemes grote droom om koningin van Nederland te worden, en Fayaz droomt van een job in de dierentuin. Maar het liefst van al wil hij een haai zijn. Een witte: ‘Dan kunnen dieren me niet opeten en ben ik veilig,’ vertelde hij. ‘Zo werkt de natuur: het is eten of gegeten worden.’

De Ethiopisch-Nederlandse rapper en woordkunstenaar Dichter zette de dromen van de kinderen op rijm, en Lotte Sterk schreef er samen met een groep internationale muzikanten muziek bij. Ze doopten hun project ‘Droomvergunning’.

Lotte Sterk «Met onze composities willen we de dromen van vluchtelingenkinderen tot bij de mensen brengen. In het asielzoekerscentrum hebben we lang met vluchtelingenkinderen gepraat en ook muziek met hen gemaakt. We wilden van alle kinderen weten wat hun dromen zijn. Uiteindelijk hebben we die van Fateme en Fayaz eruit gepikt om muziek rond te maken.