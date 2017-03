'Stoppen met leven is even moeilijk als stoppen met drinken of roken'

‘De laatste deur’ is herzien, geactualiseerd en met Brouwers’ andere geschriften over dat thema aangevuld tot een tweedelige zelfmoordencyclopedie. ‘De laatste deur’, ook dat wordt me duidelijk, is hier de gangbare benaming voor het gelijkvloerse toilet, laatste deur helemaal links achteraan. Het onderwerp zelfmoord sluit bij Brouwers enige lichtheid niet uit.

HUMO De nieuwe editie van ‘De laatste deur’ bevat herzieningen in vrijwel ieder hoofdstuk, schrijf je. Het kon dus beter?

Jeroen Brouwers «Dat boek is meer dan dertig jaar oud. Ik weet intussen veel meer, en ik wou vooral nieuwe portretten toevoegen: Joost Zwagerman, Anil Ramdas, Wim Brands, Daniël Robberechts… Want hoe gaat dat: ooit wil je een boekje over zelfmoord schrijven, maar ook daarna worden er almaar zelfmoorden gepleegd: uiteindelijk heeft dat karwei me vijftig jaar beziggehouden.

»Bij het herlezen vroeg ik me vooral af: is het goed geschreven? Als ik al eens iets van mezelf herlees, is het alleen met díé vraag in het achterhoofd. En het ís goed. Trots is een te groot woord, maar ik heb altijd voldoening gehad over dat boek.»

HUMO Je hebt jezelf op aangenaam weinig flaters betrapt?

Brouwers «Eén! Het essay over Gust L. van Roosbroeck heb ik moeten schrappen. Het Lectuur-Repertorium beweert over hem: ‘Hij pleegde zelfmoord.’ Marnix Gijsen, die Van Roosbroeck in New York had gekend, had me dat bevestigd: hij was uit het raam gesprongen. Verder kon ik nergens iets over hem vinden: daarom vond ik het al een twijfelachtig geval. Een paar jaar geleden is men erachter gekomen dat de man rustig de pijp is uitgegaan. Ik vraag excuus voor deze flater.»