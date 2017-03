Dwarskijker over 'Made in Europe': Een hapsnap opiniërende flaneur

'Ik ben een geweldige klootzak, maar ik meen het goed'

Made in Europe

Canvas – 5 maart – 85.186 kijkers

Ik heb nagenoeg alles van hem gelezen. Op de flap van zijn korte roman ‘Het leven gezien van beneden’ las ik nog niet zo lang geleden: ‘Dimitri Verhulst (1971) behoort inmiddels tot de grote Europese schrijvers.’ Ik bespeurde geen ironie. Nu Dimitri Verhulst volgens die flaptekst, die hij uiteraard zelf bij zijn volle verstand heeft geschreven, tot de grote Europese schrijvers behoort, is hij in zijn vrije tijd vast ook de aangewezen presentator van het cultuurprogramma ‘Made in Europe’. Deze serie is een onderhoudend bijverschijnsel van het boek ‘Made in Europe’, dat dan weer een aanbevelenswaardig cultureel vademecum van de hand van de betreurde Pieter Steinz (1963–2016) is. Every home should have one.

In dit programma, waarvoor hij licht van tred Europa doorkruist, voelt Dimitri Verhulst zich zo te zien volkomen op zijn gemak: de rol van hapsnap opiniërende en tegen belangwekkende mensen aanlopende flaneur is hem wel toevertrouwd, en het schijnt me toe dat hij het boze oog van de camera moeiteloos aankan.