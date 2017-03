Sassafras De Bruyn tekent 'De mooiste herinnering' in 'Iedereen beroemd'

'Ik voel me soms een 80-jarige die verplicht wordt om met haar tijd mee te gaan'

‘Nomen est omen,’ zeiden de ouden, die de hand niet omdraaiden voor een mondje Latijn. Het betekent: een naam is een voorteken. Volgens de zoekmachine van names.be komt er niet één Sassafras voor in België, maar de Sassafras die ergens in het oude stadshart van Gent in haar woonkamer voor me zit, is waarlijk met die opmerkelijke en welluidende voornaam versierd, sinds 1990 al. Familie en vrienden spreken haar met Sas aan, en als kleuter reageerde ze goed op Saske, maar dat neemt niet weg dat ze voluit Sassafras heet, zowel doordeweeks als op zon- en feestdagen.

HUMO Het lijkt alsof zo’n bijzondere voornaam van meet af aan verplichtingen schept, alsof er meteen ook iets bijzonders van je wordt verwacht.

Sassafras De Bruyn «Mijn voornaam is altijd al een punt van fascinatie geweest. Mensen benaderen mij ongetwijfeld anders dan als ik bijvoorbeeld Sarah had geheten. Ik merk ook dat steeds meer mensen ervan uitgaan dat het een artiestennaam is. Toen ze zwanger van me was, las mijn moeder de roman ‘Sassafrass, Cypress & Indigo’ van Ntozake Shange, het verhaal van drie zwarte zussen. Ze vond Sassafras gewoon mooi klinken, en mijn vader zal het daar wel mee eens zijn geweest (lachje). Indirect heeft zo’n aparte voornaam misschien ook wel invloed op je persoonlijkheid – je maakt je je voornaam eigen, hè? Ik ben er nooit om uitgelachen, maar ik had wel het gevoel dat ik ’m telkens weer moest verantwoorden. Mijn moeder ging weleens in de verdediging als we het over mijn voornaam hadden: ‘Ik vond ’m heel mooi, en dat vind ik nog altijd.’ Ik haastte me dan om te zeggen: ‘’t Is oké hoor, ik vind ’m ook wel mooi.’»

HUMO Uit wat voor nest kom je?

De Bruyn «Een groot en warm gezin: ik heb drie zussen en een broer. We zijn heel close. Ik zie mijn zussen heel, heel vaak – ze zijn tegelijk ook mijn vriendinnen. We zijn beschermd opgevoed – teder – en mijn moeder is altijd thuisgebleven voor ons: van jongs af aan koesterden we elkaar, en daarom ben ik wellicht een beetje een huismus geworden. Nu ja, ‘huismus’ klinkt net iets te burgertruttig, te angstig. Laat ik zeggen dat ik veel om geborgenheid geef, om het nestgevoel. We hebben allemaal een soort zachtheid meegekregen in onze opvoeding. Ook zorgzaamheid was bij ons thuis een belangrijke waarde: zorgzaam omgaan met mensen, dieren en spullen. Dingen proberen te herstellen en te hergebruiken in plaats van ze zomaar weg te gooien. Dat zit diep in ons. We hadden een kast vol oud papier: blanco achterkanten waarop we tekeningen konden maken. Dat had niet met zuinigheid te maken, maar wel met het besef dat de dingen waarde hebben. Toen ik een jaar of 8 was, hebben we met het hele gezin beslist om van de ene dag op de andere vegetariër te worden. Mijn oudere zus zei: ‘Dieren zijn er toch niet om op te eten?’ En ik was het daar volledig mee eens – bovendien had ik nooit graag vlees gegeten, ik had dat zelfs altijd al raar gevonden, het klopte niet. Ik herinner me dat ik toen de enige in mijn klas was die geen vlees at.»