'Alsof je niet tegelijk feministe kunt zijn en tieten hebben!'

1. De ukkepuk

Emma wordt geboren in Parijs. Op haar vijfde keren de Watsons – mama en papa zijn allebei advocaat – terug naar Engeland, waar Emma een typische Britse middle class-opvoeding geniet: ze gaat naar een prestigieuze privéschool, staat op de planken van het jeugdtheater, en wordt thuis – ook al zijn haar ouders inmiddels gescheiden – ondergedompeld in een warm bad van muziek, films en boeken. De kleine Emma verdeelt haar tijd tussen Oxford, waar ze samen met haar broertje Alex bij haar moeder woont, en Londen, waar haar vader voor het slapengaan voorleest uit de boeken van, jawel, Harry Potter. Het is haar liefde voor de magische wereld van J.K. Rowling die haar, net als tienduizenden andere Engelse meisjes, doet deelnemen aan de audities voor de verfilmingen. ‘Verwacht er maar niks van,’ bezweert haar vader haar, ‘of er staat je een bittere ontgoocheling te wachten.’ Niet dus: na amper één screentest weet producent David Heyman dat hij zijn Hermelien heeft gevonden: ‘Je kon er niet naast kijken: ze fonkelde op het scherm.’ Woont Emma de ene dag nog in een rijtjeshuis in Oxford, dan bevindt ze zich de volgende dag in een gigantische, tot fantasiewereld omgebouwde fabriek in de buurt van Londen. Ze is 11, en wereldberoemd.

2. De Harry-gezel

Telkens wij een beeld uit de allereerste ‘Harry Potter’-film zien, beginnen we spontaan te gniffelen: zo klein en zo melkmuilerig dat Emma, Daniel Radcliffe en Rupert Grint in 2001 nog waren! Wie de acht episodes bingewatcht, ervaart een soort ‘Boyhood’-effect: je ziet de drie acteurs voor je ogen borsten en snorharen krijgen – én aan vakmanschap winnen. Maar ere wie ere toekomt: van de drie hoofdacteurs is het Emma die als de betweterige Hermelien al van in het prille begin het meeste natuurlijke talent toont; haar spel bevat een vinnigheid die bij Radcliffe en Grint nog wat ontbreekt. ‘Vanaf dag één was het voor iedereen duidelijk dat ze enorm verstandig was,’ aldus Robbie ‘Hagrid’ Coltrane. ‘Ze was uitzonderlijk gedisciplineerd en beheerste haar dialogen als geen ander. Toen al zag je de kiemen van een échte actrice.’ Maar hoe kijkt Emma vandaag terug op de franchise die haar wereldberoemd en stinkend rijk maakte?

Emma Watson «Met gemengde gevoelens. Ik heb tien jaar in de Leavesden-studio doorgebracht: je kunt echt zeggen dat ik daar ben opgegroeid. Het was dus niet zo dat ik me even terugtrok uit het normale leven om een film te maken; de films wérden mijn normale leven. We leefden er in een soort bubbel: dag in dag uit zag ik er dezelfde mensen en we merkten nauwelijks iets van de buitenwereld. Elke seconde van mijn leven werd gecontroleerd door anderen: er werd me verteld wanneer ik mocht gaan eten, wanneer ik naar het toilet mocht gaan, en wanneer ik op de set werd verwacht. Het was tijd dat het gedaan was.»