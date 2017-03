Girl talk op StuBru: Sofie Engelen en Lara Chedraoui over muziek, mannen en mama's

'Wij zijn beminnelijke idioten die met ons hart onder de arm lopen'

Lara Chedraoui «Ik heb nu een badge met daarop ‘Externe hulp VRT’, en ik ben er geweldig trots op. Het is mijn eerste badge sinds het middelbaar: eindelijk ben ik een desk jockey!»

Sofie Engelen «Na ons komen Lefto en Gus met hun programma: eigenlijk is de zondagavond op Studio Brussel een vergadering van de outcasts. Als Lefto, naar wie ik stiekem wel opkijk, ons dan komt vragen van wie dat Turkse disconummertje is dat we net draaiden, sta ik te blinken.»

HUMO Zou ‘Engelen & Chedraoui’ lang kunnen lopen, of is er al een houdbaarheidsdatum bepaald?

Chedraoui «Op Radio Minerva heb je een oud vrouwtje dat nog altijd met veel flair haar programma presenteert. Voor zo’n scenario teken ik: dat de bazen van Studio Brussel gaandeweg vergeten dat we daar elke zondag zitten en ons nog jaren verder laten klooien.»

Engelen «Het programma kost niets, we doen er niemand kwaad mee, en het is leuk. Dat zijn toch uitstékende argumenten om het nog lang te laten bestaan?»

HUMO Jullie spelen vaak obscure muziek.

Chedraoui «Ja, we zitten niet vast aan de playlist van Studio Brussel. We hoeven niet dat ene nummer te draaien dat die week al honderd keer gedraaid is.»

Engelen «Ik moet die rare platen opzoeken in het VRT-archief. Als het systeem tilt slaat, is er altijd weer die heerlijke sensatie: ‘Yes, deze zit nog niet in het archief.»