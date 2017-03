'We hebben ooit voor veel geld een gigantische onderbroek van Queen Victoria geveild. Daar werd om gevochten'

Bij VIER omschrijven ze de internationaal gerenommeerde expert Patrick van der Vorst als een man die ‘dagelijks op topniveau onderhandelt en miljoenendeals sluit’. Iemand die ‘niet kijkt op een nulletje meer of minder’. Hij werkte jarenlang voor Sotheby’s en heeft nu in Londen twee toonaangevende internetplatformen opgezet waar zijn topexperts uw spullen binnen de 48 uur schatten: Paddle8 en Value My Stuff. Van der Vorst heeft de voorbije vijftien jaar álles gedaan: een tafel van 12 miljoen aan het Prado verkocht en een liefdadigheidsveiling voor Madonna georganiseerd. Eén van zijn aandeelhouders is Damien Hirst, de beste en beroemdste kunstenaar van zijn generatie.

HUMO Hoe komt een Vlaming bij Sotheby’s in Londen terecht?

Patrick van der Vorst «Ik ben begonnen als klerk in één van hun provinciale bijhuizen, in Billingshurst. Receptionist, na vijf jaar rechtenstudie! Daar waren mijn ouders niet bepaald blij mee. Tot mijn belangrijke taken behoorden stofzuigen en schilderijen ophangen. Mijn eerste confrontatie met ‘kunst’ was een mevrouw die me een werk voorlegde van Samantha Fox, tóen al een derderangscelebrity, beroemd om haar pronte boezem. De waarde van die gesigneerde elpee was, euh, relatief (lacht).

»De eerste jaren leek de influx van topwerken uit de kunstgeschiedenis bij Sotheby’s me magisch: elke week kwam daar een nieuw museumstuk binnen dat werd geschat en geveild. Voor mij was het een perfecte leerschool. Om stukken te schatten kwam ik plots bij the great and the good over de vloer: in Turijn bij de familie Agnelli, bij Elton John, bij premier David Cameron en in country houses bij de adel.»

HUMO Zijn de tijden waarin verborgen schatten in schuren of op zolders ontdekt werden voorbij? Is anno 2017 na vier eeuwen antiekhandel alles in kaart gebracht?

van der Vorst «Neen, af en toe komen er nog schatten boven water. Na vier jaar bij Sotheby’s belandde ik bij een familie om een meubel te schatten en daar zag ik vanuit mijn ooghoek een flamboyante inktpot die zij op een rommelmarkt hadden gekocht. Het bleek een verloren gewaand topstuk van Jacques Caffieri, de hofleverancier van Lodewijk XV. Het ging ‘slechts’ om een encrier, maar hij is uiteindelijk verkocht voor 240.000 pond.

'Wij hebben rijke Chinese klanten die historische topwijnen aanlengen met cola'

»Ooit kreeg ik een e-mail van een pizzeria in New York. Die hadden een consoletafel staan waarvan een klant had opgemerkt dat ze veel geld waard was. Het bleek het onderstel van een antiek opbergmeubel. Puur toevallig had ik het bovenstuk ervan twee jaar eerder gezien bij klanten in Napels. We hebben die twee stukken herenigd. Daar ging een zware onderhandeling aan vooraf want elk van de eigenaars vond natuurlijk zijn deel cruciaal. De eigenaar van het bovenstuk eiste 80 procent. Uiteindelijk werd de verdeling 60-40. Antieke stukken worden vaak botweg uit elkaar gehaald omdat ze opgesplitst meer geld opbrengen, maar hier hebben we een uniek stuk hersteld. Toen in onze opslagplaats het bovenstuk op het onderstuk werd gezet, kwamen de markeringen van slijtage precies overeen – een mooi moment.