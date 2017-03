'Ik heb het gevoel dat ons verhaal verteld is'

Kort na de split trokken gitarist Ron Asheton en zijn broer Scott, de drummer, weer in bij hun ouders. Iggy liet zich opnemen in een psychiatrische instelling. Voor het grote publiek was de band niet meer dan drie geflopte platen, stapels foto’s, de slechtst klinkende bootlegs in de rockgeschiedenis, flarden livebeelden en een heleboel wilde herinneringen.

Door de jaren groeide de reputatie van The Stooges echter gestaag. Toen ze in 2003 eindelijk weer bij elkaar kwamen, stonden ze overal ter wereld op de grootste festivals en haalden ze miljoenen dollars binnen – allemaal met muziek die bij het verschijnen volledig was genegeerd. En dus stapte Iggy in 2008 naar regisseur Jim Jarmusch met het voorstel om een documentaire te maken over The Stooges. Wisten zij veel dat het project zeven jaar in beslag zou nemen en dat in die periode bijna alle overblijvende bandleden zouden overlijden. Het eindresultaat is de aangrijpende documentaire ‘Gimme Danger’, waarin het verhaal van de groep wordt verteld aan de hand van archiefbeelden, nooit eerder gepubliceerde foto’s en nieuwe animatiescènes die de ontbrekende hoofdstukken aanvullen.