Heleen Debruyne: 'Een zwak harig aapje'

Soms verkondig ik zaken met schijnbare stelligheid, af en toe word ik zelfs betaald om dat te doen. Dan heb ik, terwijl ik mijn zinnen nog aan het afmaken ben, spijt. Mijn stellige geroep is doorgaans geworteld in uren lezen, maar toch: waar komt mijn informatie eigenijk vandaan? Weet ik wel genoeg? Weten mijn bronnen genoeg? En wie ben ik eigenlijk, om die dingen te verkondigen?

Met de moed der wanhoop oreer ik verder. Op hoogmoedige dagen in de vage overtuiging dat mijn toehoorder er iets van kan opsteken, dat mijn boodschap genoeg afwijkt van de clichés die onze levens beheersen. Op mindere dagen in de wetenschap dat mijn woorden toch maar een pruttelende scheet in het universum zijn, en dat ik nu eenmaal vrij ongeschikt ben voor andere vormen van betaalde arbeid. Wanhopig probeer ik mijn boodschap te baseren op wat op dat moment voor mij de feiten lijken. Geen al te beste strategie, weten we sinds de democratie een grap lijkt geworden te zijn. Dat komt, betogen evolutionair psychologen, omdat wij mensen eigenlijk helemaal niet gebouwd zijn om ons door feiten te laten overtuigen.

Homo sapiens, knullige heerser over de planeet, is niet intrinsiek beter of zelfs intelligenter of gevoeliger dan andere soorten. We kunnen gewoon beter op grote schaal samenwerken. Het is soms lastig te verzoenen met het belang van de individuele harige aap, maar de beste overlevingsstrategie is de groep erbij nemen, ten koste van jezelf. Dáárom, beweren ze, is ons denkvermogen niet ontwikkeld om logische problemen op te lossen, of intelligente conclusies te trekken uit grote hopen data, nee, het is ontwikkeld om goed samen te werken. En dat gaat ten koste van de realiteit. Dat is waarom mensen maar blijven geloven dat aanslagen zo gevaarlijk zijn, terwijl elke statisticus dat zo kan weerleggen. Die arme statistici zijn sowieso al stukken minder mediageniek dan gekken met baarden en zwaarden, en kunnen al helemaal niet op tegen alle politici, buren, familieleden en collega’s die staan te brullen dat terrorisme een gruwelijk gevaar is. Dat we er met die krakkemikkige breinen van ons toch in slagen om aan wetenschap te doen, bruggen te bouwen en vaccins te ontwikkelen, komt doordat wetenschap de menselijke aard tot op zekere hoogte corrigeert. Een laboratoriumtest moet in een ander laboratorium, duizenden kilometers verder, exact te reproduceren zijn. Maar zelfs wetenschap is mensenwerk en dus nogal feilbaar – of toch minstens: niet altijd neutraal. Wat wordt wel of niet onderzocht? Welke invalshoek krijgt het onderzoek en welke vragen worden gesteld? Bedenkingen die ik ook heb bij de evolutionaire psychologen die beweren dat ons brein niet gebouwd is voor feiten. Maar hun theorie past zo lekker bij de werkelijkheid: mensen geven geen ruk om feiten, mensen zijn groepsdieren. Zijn zij die wakker liggen over de feiten dan evolutionaire kneusjes, de zwakste harige aapjes? In een onherbergzame savanne had de groep mij vast allang geofferd en opgegeten, om van mijn geëmmer en gevraag af te zijn.