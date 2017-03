Koppensneller Herman Brusselmans: 'Zeldzame Kuifje-tekening'

'Er zijn idioten die voor een halve lijn van Hergé's hand 750.000 euro neertellen'

‘Ik zou niet eens 100 euro geven voor een zeldzame Kuifje-tekening. Dat komt omdat ik dat hele Kuifje, alsmede z’n schepper Hergé, totaal over het paard getild vind. Het is nu al decennialang bon ton om te beweren dat Hergé een tekenaar/scenarist van wereldklasse is, wat pertinent onwaar is, maar ja, zo’n opvatting gaat op den duur zodanig een eigen leven leiden dat ze door praktisch niemand ooit nog tegengesproken wordt.