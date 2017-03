Vroeger bestond er maar één weg richting hitsucces, en die liep via het smalle gangetje van de platenfirma’s. Zij beslisten wie waar gehoord werd. Nu is zowat alle muziek overal beschikbaar, maar de kooplustige menigte wordt er niet nieuwsgieriger op. Uit een recent artikel van The Economist blijkt dat het grote publiek zelden verder zoekt dan de populairste downloads van het moment. En da’s weer zoiets keitypisch voor de massa, zeg. In cijfers uit Amerika: vorig jaar verkocht 96 procent van alle beschikbare tracks minder dan 100 exemplaren. Er zijn dus nog zekerheden.

Vroeger had de wereld één, helaas niet onsterfelijke, John Peel op de radio. Die gekke man draaide wekelijks de onbekendste groepen in zijn populaire BBC-programma, tussen Bowie en pakweg The Cure in. Zoals The Noseflutes, of Legs Akimbo And The Titanics (jawel, dé Legs Akimbo!). Dezelfde kick die ik kreeg bij John Peels radioshows had ik onlangs opnieuw, toen een vriend mij het singeltje van Lemones gaf. ‘Parasites by the Trashboard Side’, zo heet het. En het is zowat het beste dat ik in tijden hoorde. Ook goed nieuws: het zijn jongens uit Brussel, wat betekent dat ze waarschijnlijk niet moeilijk live te zien zijn. En dat lijkt me serieus de moeite, want hun instrumenten zijn zelfgemaakt en allemaal in de vorm van een citroen. Te. Goed. Om. Waar. Te. Zijn. Eén van hun nummers gaat van ‘We are the young professionals, we are just vegetables, we have no genitals’. John Peel zou het zó hard draaien.

