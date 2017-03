Herman Van Rompuy, ex-voorzitter van de Europese Raad: 'In 3 jaar zijn er in de EU 5 miljoen nieuwe jobs gecreëerd'

'De stichters van de EU zouden vandaag omvallen van verbazing, zo'n succes is het Europese project'

Bij de voormalige ‘president van Europa’ verwacht je een chauffeur voor de deur, kleerkasten met oortjes in, heupwiegende assistentes en dienstbodes die koffie brengen. Maar Van Rompuy huist in een vrij anoniem bureau bij zijn vrienden van de Europese Volkspartij. Geen eigen personeel. Geen opzichtige kunst aan de muren. Enkel een grote Europese vlag en ingekaderde foto’s van zijn ontmoetingen met Europese leiders als Merkel, Barroso en Sarkozy.

Herman Van Rompuy (waarschuwende toon) «We zullen het toch over Europa hebben, hè? Als het over de Belgische politiek gaat, klap ik dicht.»

HUMO Mogen we starten met een vraag over uzelf? Hoe vult u uw dagen sinds u eind 2014 afzwaaide als voorzitter van de Europese Raad?

VAN ROMPUY «Ik geef een aantal uur per jaar les in Leuven, Louvain-la-Neuve en Parijs. En ik ga dagelijks ergens spreken, als voorzitter van de denktank European Policy Centre. Hoewel ik me hier niet bezighoud met de dagelijkse werking, hebben ze me toch een bureau gegeven. Het eerste anderhalf jaar werkte ik zonder secretariaat. Drie uur per dag zat ik e-mails te beantwoorden, trein- en vliegtuigtickets te boeken, uit te zoeken of er parking was in de buurt van de plek waar ik ging spreken. Gek werd ik ervan. Ik was dat niet meer gewoon.

»Zelfs een Belgische staatssecretaris krijgt in de jaren na zijn mandaat nog twee man personeel ter beschikking. Voor mij was er niks. Maar ik voel me nog geen sociaal geval, hoor (lacht). En gelukkig is er sinds vorig jaar iemand die me met die praktische zaken helpt.»

HUMO Is uw leven minder hectisch dan voorheen?

VAN ROMPUY «Ik draag geen verantwoordelijkheid meer, dat maakt een groot verschil. En als ik wil, kan ik morgen perfect met alles stoppen. Helaas kan ik moeilijk nee zeggen.»

HUMO U staat erom bekend geen workaholic te zijn. U hebt uw gezin niet verwaarloosd. Was u uw tijd vooruit op dat vlak?

VAN ROMPUY «Ha! Mijn vrouw is daar niet altijd van overtuigd. Maar mijn kinderen zeggen dat ze het fenomeen van de afwezige vader nooit hebben ervaren. Daar ben ik trots op. In politieke kringen lijkt het wel een statussymbool om twaalf tot zestien uur per dag te werken, zeven dagen op zeven. Ik doe daar niet aan mee.