Op 10 augustus 2016 richt Vincent Kompany zich met een videoboodschap op zijn Facebookpagina tot de wereld: ‘Voortaan schenk ik alle premies en bonussen die ik als Rode Duivel ontvang weg aan positieve projecten en organisaties.’ Een genereus gebaar, dat evenwel niet overal in goede aarde valt. Uitpakken met liefdadigheid: hoort dat wel? En zet hij zo zijn ploegmaats bij de nationale ploeg niet te kijk? Want als de aanvoerder afstand doet van premies en bonussen, waar wachten al die andere grootverdieners dan op om hetzelfde te doen?

Kompany’s timing is niet toevallig. Zijn imago heeft een oppoetsbeurt nodig. De verdediger van Manchester City staat al drie maanden geblesseerd aan de kant en heeft het EK in Frankrijk aan zich moeten laten voorbijgaan. Over het vervolg van zijn carrière heerst twijfel. Bovendien is er het sluimerende conflict rond de portretrechten van de Rode Duivels. Vermoedens van belangenvermenging hebben zijn imago een deuk bezorgd.

Alarmbellen

Het WK in Brazilië in de zomer van 2014 is het eerste grote toernooi waarbij de commerciële rechten van de Rode Duivels collectief worden geëxploiteerd. Tot dan toe stak de Belgische voetbalbond alle inkomsten uit merchandising en sponsoracties in eigen zak, voor de spelers viel er niets te rapen. Vanaf 2012 – de meeste internationals spelen ondertussen bij de grootste clubs in Europa – rijpt het idee om hier komaf mee te maken. Bij de spelersgroep neemt Kompany het heft in handen: hij overlegt met het advocatenkantoor Altius over de oprichting van een nieuwe juridische structuur.

Op 19 maart 2013 mandateert de spelersraad van de Rode Duivels – behalve Kompany bestaande uit Timmy Simons, Thomas Vermaelen en Daniel Van Buyten – Altius om de spelersgroep te vertegenwoordigen in een stille handelsvennootschap die met de Belgische voetbalbond wordt opgericht. De bond zal optreden als werkende vennoot, de spelers als stille vennoten: zij zullen bij de afrekening gewoon hun deel van de inkomsten opstrijken.