Hoe geraakten de terroristen van Parijs en Zaventem aan hun wapens?

'Het grootste risico vandaag zijn de raketlanceerders, waarmee je vliegtuigen tot twee kilometer ver uit de lucht kunt halen'

‘Emir, we hebben in minder dan tien dagen tijd meer dan 100 kilogram TATP-springstof gemaakt, alles bij elkaar 130 kilogram. Als we onze kalasjnikovs gebruiken, is het probleem dat we niet genoeg laders hebben. Daarom hebben we besloten dat we allemaal op hetzelfde moment moeten ontploffen, met de wil van Allah,’ lieten de terroristen van 22 maart aan hun opdrachtgevers in Syrië weten.

‘Het plan van de terroristen van 22 maart was waarschijnlijk om bomaanslagen te combineren met dodelijke schietpartijen, op verschillende plekken, met meerdere terreurcellen,’ zegt Nils Duquet, wapenhandelexpert bij het Vlaams Vredesinstituut. ‘De Mumbai-style attack noemen we dat. In november 2008 werden in het Indiase Mumbai voor het eerst tien terroristische aanslagen tegelijk gepleegd, verspreid over de stad, met bommen, schietpartijen en gijzelingen door verschillende commando’s. Dat model is door andere terreurgroepen gekopieerd. In Europa werd het voor het eerst toegepast bij de aanslagen in Parijs van 13 november 2015: het begon met drie zelfmoordaanslagen aan het Stade de France, een paar minuten later volgden de schietpartijen op de terrassen, en iets later ook in de Bataclan.’

‘Ook de terroristen van 22 maart hadden naast hun explosieven een voorraad kalasjnikovs aangelegd. Door de politie-inval in een safehouse in Vorst op 16 maart en de daaropvolgende schietpartij waren ze een deel van hun wapenarsenaal kwijt, en door de arrestatie van Salah Abdeslam hebben ze alles noodgedwongen versneld. Daardoor hebben ze in België toegeslagen, ook al was dat niet hun plan. Als ze ook de kalasjnikovs hadden gebruikt die ze verzameld hadden, was de dodentol veel groter geweest. Kijk naar de aanslagen in Parijs: de meeste doden zijn door vuurwapens gevallen. De zelfmoordaanslagen met de bommengordels hebben, behalve de daders zelf, gelukkig nauwelijks dodelijke slachtoffers gemaakt.’

'Er is een gigantisch arsenaal op komst vanuit Oekraïne'

Oorlogstuig

HUMO Ook terreuraanslagen zijn onderhevig aan modetrends?

Nils Duquet «Vanaf 2005 zie je een aantal verschuivingen in de manier waarop terroristen in Europa hun aanslagen plegen. Tot dan was het voor jihaditerroristen het gebruikelijkst om toe te slaan met explosieven op het openbaar vervoer: denk aan de bomaanslagen op de treinen in Madrid in 2004, en op de metro en een bus in Londen in 2005. Europa heeft toen gereageerd met een strengere controle op de verkoop van producten om die explosieven te maken.