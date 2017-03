Op de hete koffie bij Hakan Olcay, Turks ambassadeur bij ons en ex-adviseur van Erdogan: 'Ik zie geen probleem'

'Erdogan is nederig. Open. Menselijk. Tolerant ook'

Op 16 april organiseert de Turkse regering een referendum over een grondwetswijziging die president Erdogan nog vaster in het zadel houdt. Maar het wordt nipt: volgens de laatste polls reageren de Turken erg verdeeld op de wijziging. Elke stem telt, ook die van de Turken in het buitenland. De Nederlanders, die de voorbije weken zelf in verkiezingsmodus verkeerden, zagen de Turkse regering liever geen campagne voeren op hun grondgebied. De Sultan, koosnaampje voor Erdogan, heeft sinds de coup van 15 juli 2016 een hobbelig parcours afgelegd: veel waarnemers in het Westen twijfelen hardop aan zijn democratische gehalte.

Humo ontmoet de Turkse ambassadeur in België, Hakan Olcay, één dag na de Nederlandse verkiezingen, die Mark Rutte heeft overleefd. Olcay schenkt hete koffie met veel water, en stelt met een monkellachje vast dat ook de peilers in Nederland het niet juist hadden gezien. ‘Ik heb de indruk dat het incident met Turkije toch ergens toe heeft geleid. Het heeft geholpen.’

HUMO Meneer de ambassadeur, hoe kijkt u terug op 11 maart, toen de Nederlandse regering twee Turkse ministers de toegang tot het Nederlands grondgebied ontzegde?

HAKAN OLCAY «Laat me misschien beginnen met een samenvatting van de feiten, vanuit mijn standpunt.

»Mijn minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Cavusoglu, heeft op 4 maart de Nederlandse overheid via de ambassade laten weten dat hij een bezoek aan Rotterdam plande, om er Turkse Nederlanders toe te spreken over het referendum. De autoriteiten hebben gevraagd om dat evenement klein te houden, en mijn minister heeft daarin toegestemd. Eén dag voor de meeting vonden de Nederlanders Rotterdam plots niet langer geschikt: het moest in de ambassade in Den Haag gebeuren. Mijn minister heeft opnieuw toegestemd. Daarna vroegen ze om het publiek te beperken tot vijftig mensen. Veel te weinig, want de congresruimte in de ambassade kan plaats bieden aan honderd mensen zonder dat de veiligheid in het gedrang komt. Dat vonden de Nederlanders goed, maar dan wilden ze wél een lijst met alle aanwezigen, wat in strijd is met de vrijheid van vergaderen en alle diplomatieke geplogenheden. Uiteindelijk hebben ze een landingsverbod voor vliegtuigen uitgevaardigd. De minister heeft toen voorgesteld om met de auto te komen: landen in Antwerpen, bijvoorbeeld, en de rest van het traject over de snelweg afleggen. Dat werd óók geweigerd.

'Ik provoceer toch niemand? Behalve u twee misschien'

»Op dat moment was onze minister van Familiezaken, Fatma Kaya, al in Duitsland: ze had in Essen met kiezers vergaderd. Omdat ze toch vlakbij was, is ze naar Rotterdam gereden. Maar 30 meter vóór het consulaat-generaal is ze tegengehouden door de politie en urenlang vastgehouden. De consul-generaal mocht het gebouw niet verlaten, en zij mocht niet naar binnen.»

HUMO Met de auto naar Rotterdam rijden was wel een roekeloos manoeuvre.

OLCAY «Van wiens kant?»

HUMO Van Turkse kant. Onaangekondigd binnensluipen nadat een andere minister uitdrukkelijk géén toestemming had gekregen.

OLCAY «Binnensluipen kan niet: ze moest een grens over.»

HUMO De facto bestaat die niet: er zijn geen grenscontroles tussen Duitsland en Nederland.

OLCAY «Mevrouw Kaya was onderweg naar het Turkse consulaat-generaal in Rotterdam, dat is Turks grondgebied. Daar zou ze vergaderen met burgers van Turkse origine, om te praten over een Turks referendum. Als je het goed meent met de democratie, moet je de vrijheid van meningsuiting respecteren.»

HUMO In het licht van wat de dag daarvoor was gebeurd, kun je het ook een provocatie noemen.

OLCAY «Als ze campagne op een groot plein in Rotterdam zou hebben gevoerd, ja. Als ik hier nu campagne voer, provoceer ik toch niemand? Behalve u twee misschien (lacht). De Nederlanders hebben het slecht afgehandeld: ze hebben verschillende artikels van de conventies van Wenen over het diplomatieke verkeer geschonden. En dan heb ik het nog niet over de politie, die buitensporig brutaal geweld heeft gebruikt tegen de duizenden Turkse Nederlanders die op straat waren gekomen.»

HUMO Wat is het verschil met het optreden van de Turkse politie tegen de betogers op het Taksimplein in 2013?

OLCAY «Euh... (even van slag) Ja, precies! Dat bedoel ik: daar zou ik ook tegen protesteren. Ik veroordeel alle buitensporig politioneel geweld, in welk land dan ook. Die mensen waren ongewapend en stonden daar al zes uur: als je ze uiteen wil drijven, kun je traangas gebruiken of het waterkanon inzetten, je moet ze niet aanvallen met honden. Ik heb de foto’s gezien: dat zijn geen fraaie beelden.»