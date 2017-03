'Blijkbaar hebben vrouwen ergens nog steeds de stiekeme droom om gedomineerd te worden'

- Bestaan er dieren die even beschaamd zijn over seks als mensen?

Midas Dekkers «Nee, dat is het aardige van dieren. Iedereen mag het zien.»

- Is er geen enkel dier dat het liever achter een boom doet?

Dekkers «Nee. Het moet wél een veilig plekje zijn. Want als je aan het paren bent, ben je buitengewoon kwetsbaar. Als mannetje heb je ergens iets ingestoken wat je er op tijd weer uit moet halen.»

Goedele Liekens «En als vrouwtje zit je helemaal vast.»

Dekkers «Dus het is ongeveer het gevaarlijkste wat je als dier kunt doen. Verstandige beesten houden er dan ook een paartijd op na. Die doen het maar een week of een maand in het jaar. De rest van de tijd doen ze verstandige dingen. Iets wat wij mensen ook zouden moeten doen.»

Stine Jensen «Ja, daar kunnen we wel wat van opsteken.»

Dekkers «Ik heb weleens voorgesteld om voor mensen ook een paartijd in te stellen. Bijvoorbeeld in mei. Dan schilderen we alles roze, klinkt er heerlijke muziek in alle straten en springen we boven op elkaar dat het een lieve lust is. Na afloop van die maand zijn we een beetje stijf in de ledematen, maar daarna kunnen we al die dunne onderbroekjes en lippenstiften weggooien en hoeven we ’s ochtends niet meer voor de spiegel na te denken of we er wel goed uitzien. We gaan gewoon over tot de orde van de dag.»

Liekens «Lekker werken in je trainingsbroek en oude sokken. En vanaf april beginnen we weer te waxen en te stiften. Het zou een hoop energie besparen. Maar zou de drive om aantrekkelijk te zijn in de loop van het jaar echt stilvallen?»

Dekkers «Kijk naar eenden. Bij wilde eenden zijn de mannetjes in de paartijd prachtig, maar die paartijd is nog niet voorbij of ze weten niet hoe snel ze hun doordeweekse pakje weer aan moeten trekken.»

Liekens «Dat vind ik dan toch jammer, want de motivatie om aantrekkelijk te willen zijn voor het andere geslacht zorgt toch dat je veel goede dingen doet. Zoals een goede baan zoeken. Vooral onze mannen trachten daarmee indruk te maken op de wijfjes. Dat zou dan wegvallen.»

Dekkers «Maar als je nu op een kantoor kijkt, zitten de mannen daar voortdurend te denken aan van dattum. Mensen zijn echt 24 uur per dag bezig met seks.»

Liekens «Zouden we er gelukkiger van worden als we dat allemaal zouden beperken tot één maand per jaar?»

Dekkers «Maar dan ook voluit, hè? Niet al dat moeilijke gedoe of iemand wel wil en zo. Nee – als je iemand ziet: boem!»

- Er wordt weleens gezegd dat mensen weer preutser worden. Stine Jensen heeft een ‘Mag ik je wat vragen over lust en liefde?’-box met conversatiekaarten op de markt gebracht, zodat we weer wat openhartiger leren te zijn over seks. Valt daar volgens jullie winst uit te halen?

Liekens «Ja, ongetwijfeld.»

Jensen «Ik denk het ook. Maar met ‘opener’ bedoel ik niet dat je alles op tafel moet gooien in termen van geslachtsdelen en technieken. Ik bedoel: kwetsbaarder. Dat preuts zijn is ook niet erg, dat zegt iets over schaamte. En volgens mij is schaamte niet per se iets waar we van af moeten. Schaamteloze mensen zijn vreselijk.»

Liekens «Die schaamte is wat ze het mysterie noemen: als je dat weghaalt, is de aantrekkelijkheid voor een deel ook weg. Het is niet voor niets dat heel veel mannen een vrouw liever in lingerie zien dan naakt. Maar er is zeker meer openheid nodig. Onlangs bleek nog maar eens uit een onderzoek dat vier op de vijf mannen nooit over intieme dingen praten, zelfs niet tegen hun vrienden of hun vrouw. Bij die ‘intieme dingen’ ging het dan om kleine lichamelijke kwaaltjes.»